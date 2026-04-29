Kayserispor, Rizespor maçı sonrası 5 maddeden PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Rizespor maçında 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliğince
Süper Ligin 31’nci haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda PFDK’ya sevkler açıklandı. Kayserispor, Rizespor maçı sonrası 5 gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor’un PFDK’ya sevki, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. Kayserispor Kulübü’nün 25.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Rizespor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” şekilde açıklandı.