Kayserispor - Rizespor maçının biletleri 38 liradan satışa sunuldu
Kayserispor'un sezonun 31'inci haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Kayserispor, sezonun 31’nci haftasında evinde Rizespor’u konuk edecek. 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan maç biletleri satış çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunuldu” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Balkon: 38 TL,
Batı Üst: 38 TL,
Batı Alt: 38 TL,
Doğu Alt: 38 TL,
Doğu Üst: 38 TL,
Kuzey Üst: 38 TL,
Güney Alt: 38 TL,
Güney Üst: 38 TL,
Misafir Tribünü: 49 TL