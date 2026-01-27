Kayserispor Rus futbolcu Denis Makorov'u duyurdu
Kayserispor devre arası transfer döneminde son olarak Rus futbolcu Denis Makarov'u transfer etti.
Kayserispor devre arası transfer döneminde son olarak 27 yaşındaki Rus futbolcu Denis Makarov’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Denis Makarov ile Kulübümüz arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.