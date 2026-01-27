  • Haberler
  Kayserispor Rus futbolcu Denis Makorov'u duyurdu

Kayserispor devre arası transfer döneminde son olarak Rus futbolcu Denis Makarov'u transfer etti.

Kayserispor devre arası transfer  döneminde son olarak 27 yaşındaki Rus futbolcu Denis Makarov’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Denis Makarov ile Kulübümüz arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

