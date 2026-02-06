Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet’i transfer etti

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor son olarak Livingston FC takımında forma giyen Joshua Brenet ile anlaştı. Kayseri’ye gelen futbolcuyu havalimanında Kapalıkale Taraftar Grubu yöneticilerinden Çetin Uzunoğlu ve bir grup taraftar karşıladı. Futbolcu daha sonra sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1.5 senelik sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Joshua Brenet ile Kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” açıklamasında bulunuldu.