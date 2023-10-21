Kayserispor sahasında 3 golle kazandı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 9'ncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. 4 gollü mücadele 3-1'lik skorla Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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  • 21.10.2023 18:58
  • Güncelleme: 21.10.2023 18:58
Kayserispor sahasında 3 golle kazandı

Süper Lig’in 9’ncu haftasında Kayserispor ve Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele 3-1 skorla Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi. 
GOL… 31’ Thiam attı, Kayserispor öne geçti… Cardoso’nun sol kanattan sağ ayağıyla yaptığı ortada Thiam kale ağzında uçan kafa ile topu filelere gönderdi. İlk önce üst direğe ardından zemine çarpan top çizginin içerisine düştü. 1-0
GOL… 66’ Thiam attı, Kayserispor farkı ikiye çıkardı… Penaltıda topun başına geçen Thiam, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu kalenin ortasına gönderip filelerle buluşturdu. 2-0
GOL… 71’ Zeqiri oyuna girdi golünü attı, Çaykur Rizespor farkı bire indirdi… Muhammet’in ceza sahasının sağından arka direğe yaptığı ortada kaleci Bilal boşa çıkınca Zeqiri düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi 2-1
GOL… 89’ Thiam hat-trick yaptı, Kayserispor farkı yeniden ikiye çıkardı… Penaltıda bir kez daha topun başına geçen Thiam bu kez sağ ayağıyla topu kalecinin sağ köşesine gönderip fileleri havalandırdı 3-1.
MAÇIN KARNESİ
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu 
HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Alp
KAYSERİSPOR ilk 11’i: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, M. Hosseini, J. Attamah, L. Carole (Dk 90+4 Bahoken), A. Karimi, Kartal Yılmaz, O. Kemen, A. Boa Morte (Dk. 90 Jeanvier ve Hasan Ali Kaldırım), M. Cardoso (Dk 81 Uzodimma ve Ackah), M. Thiam.
RİZESPOR ilk 11’i: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, A. Mocsi, Emirhan Topçu (Dk. 77 Alikulov), Halil Pehlivan, I. Olawoyin, J. Shelvey, Gustavo, D. Varesanovic, Benhur Keser, (Dk. 70 Zeqiri ile Laine), A. Gaich (Dk. 58 Hojer ile Minchev).
GOL: Dk. 31, 66 ve 89 Mame Thiam (3 GOL), 71’ Zeqiri 
SARI KART: Dk. 40 Boa Morte (Kayserispor), Dk. 56 Varesanovic (Rizespor), Dk. 57 Carole (Kayserispor), Dk. 68 Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor), Dk. 87 Minchev (Rizespor), Dk. 90+1 Thiam (Kayserispor), Dk. 90+4 Jeanvier (Kayserispor).

1ha

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