Kayserispor - Samsunspor: 1-3

Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 3 yenilgi, 5 beraberlik elde Kayserispor bugün Samsunspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar 1-3'lük skorla Samsunspor'a mağlup oldu ve yenilgi serisi 4'e çıkmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Maçın 45'inci dakikasında Holse attı, Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Tomasson sol ayağıyla ortasını kale sahasına doğru gönderdi. Holse topa hareketlendi, kendisini boşa çıkardı ve kale sahasında kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal’in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

GOL… Maçın 64'üncü dakikasında Holse attı, Samsunspor farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Musaba rakibi Burak’tan çok şık bir şekilde sıyrıldı ve ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Bilal’den seken topu iyi takip eden Holse, kale sahasında sol ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu: 0-2.

GOL… Maçın 72‘nci dakikasında Van Drongelen attı, Samsunspor farkı 3’e çıkardı…Emre’nin sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte hava topu mücadelesinde savunmaya çarpan top, sağ kale direğine çarpıp kale sahasına açıldı. Van Drongelen önünde bulduğu topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal’in üzerinden ağlarla buluştu: 0-3.

GOL… Maçın 83'üncü dakikasında Onugkha attı, Kayserispor farkı 2'ye indirdi... Cardoso'nun ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak, ortasını kale sahasına gönderdi. Onugkha arka direkte iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-3.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel

KAYSERİSPOR: Bilal - Ramazan (Dk. 46 Burak Kapacak), Carole, Denswil, Arif, Furkan (Dk. 75 Dorukhan), C. Mane (Dk. 60 A. Opoku) Y. Bennasser (Dk. 65 Mendes), Benes, Cardoso, Tuci (Dk. 60 Onugkha)

SAMSUNSPOR: Okan - Tomasson, Drongelen, Satka, Zeki (Dk. 68 Mendes), Makoumbou, Coulibaly (Dk. 62 Emre), Ntcham (Dk. 48 Celil),Musaba. Holse (Dk. 68 Sousa), Mouandilmadji (Dk. 62 Ndiaye)

GOLLER: Dk. 83 Onugkha (Kayserispor), Dk. 45 ve 64 Holse, Dk. 72 Drongelen (Samsunspor)

SARI KART: Carole, Tuci (Kayserispor) A. Musaba, T. Coulibaly, Tomasson (Samsunspor)