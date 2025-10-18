Kayserispor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  • Haberler
Kayserisporlu futbolcular yarın Samsunspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını bugün yaptıkları antrenmanla tamamladılar.

Süper Lig’de ilk 8 haftada galip gelemeyen ve teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor’da göreve Karadağ’lı Radomir Djalovic getirildi. Sarı kırmızılı futbolcular yeni teknik direktörü eşliğinde Samsunspor maçına hazırlandı. Bugün öğle saatlerinde yapılan ter idmanıyla sarı kırmızılılar, Samsun temsilcisiyle yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.  Yarın saat 14.30’da başlayacak olan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

