Kayserispor - Samsunspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) ligin 9’uncu haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan maçı Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ile Göktuğ Hazar Eren yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Demirkıran görevlendirildi. Ümit Öztürk Kayserispor’un bu sezon Kocaelispor ile 1-1 kaldığı maçta VAR hakemi olarak görev yaptı.

Ligin 9’uncu haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde açıklandı;

Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam,

Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır,

Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler,

Başakşehir- Galatasaray: Atilla Karaoğlan,

Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz,

Gaziantep FK - Antalyaspor: Erdem Mertoğlu,

Fenerbahçe- Fatih Karagümrük: Ali Şansalan,

Eyüpspor- Kasımpaşa: Cihan Aydın.



KAYSERİ (1HA) –