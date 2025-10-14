Kayserispor – Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor sezonun 9’uncu haftasında sahasında Samsunspor’u konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü oynanacak olan maç bilet fiyatları belli oldu. Biletler saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Samsunspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından bugün saat 11.00'de satışa sunulacak” açıklamasında bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Balkon: Bin 200 TL,

Batı Alt: Bin TL,

Doğu Alt: 750 TL,

Doğu Üst: 500 TL,

Kuzey Üst: 250 TL,

Misafir Tribünü: 325 TL,