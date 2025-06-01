Kayserispor sezonu bugün Samsunspor deplasmanında noktalayacak
Kayserispor bugün deplasmanda Samsuspor ile oynayacağı maç ile sezonu noktalayacak.
Sezonun son haftasına 45 puanla giren Kayserispor, bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda kaptan Gökhan Sazdağı ve Mane sarı kart cezalsıı olmaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Cezalıların dışında Bourabia, Ali Karimi ile sakatlıkları bulunan Ackah ve Bahoken’in de kadroda yer alması beklenmiyor. Kayserispor sezonu Samsunspor ile oynayacağı maçın ardından tamamlayacak. Kayserispor’un maça Onurcan, Kolovetsios, Hossein, Attamah, Carole, Baran Ali, Kartal Kayra, Eray Özbek, Ramazan, Cardoso ve Nazon 11’iyle çıkması bekleniyor. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak.