  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor sezonu bugün Samsunspor deplasmanında noktalayacak

Kayserispor sezonu bugün Samsunspor deplasmanında noktalayacak

Kayserispor bugün deplasmanda Samsuspor ile oynayacağı maç ile sezonu noktalayacak.

Kayserispor sezonu bugün Samsunspor deplasmanında noktalayacak

Sezonun son haftasına 45 puanla giren Kayserispor, bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda kaptan Gökhan Sazdağı ve Mane sarı kart cezalsıı olmaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Cezalıların dışında Bourabia, Ali Karimi ile sakatlıkları bulunan Ackah ve Bahoken’in de kadroda yer alması beklenmiyor. Kayserispor sezonu Samsunspor ile oynayacağı maçın ardından tamamlayacak. Kayserispor’un maça Onurcan, Kolovetsios, Hossein, Attamah, Carole, Baran Ali, Kartal Kayra, Eray Özbek, Ramazan, Cardoso ve Nazon 11’iyle çıkması bekleniyor. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Boykot Çağrısı: İsrail Destekçisi Ürünlere Karşı Tepki
Kayseri’de Boykot Çağrısı: İsrail Destekçisi Ürünlere Karşı Tepki
Kayseri'de Yol Konforu Artıyor: Erkilet Bulvarı'nda Kapsamlı Asfalt Çalışması
Kayseri’de Yol Konforu Artıyor: Erkilet Bulvarı’nda Kapsamlı Asfalt Çalışması
Haksız Ücrete Dur Denildi: Özel Hastanelerden Fazla Alınan Ücretler İade Edilecek!
Haksız Ücrete Dur Denildi: Özel Hastanelerden Fazla Alınan Ücretler İade Edilecek!
Hulusi Akar:'İstikametini tayin etmiş bir gençlik, milletlerin kaderini değiştirebilir.'
Hulusi Akar:'İstikametini tayin etmiş bir gençlik, milletlerin kaderini değiştirebilir.'
Starbucks Önünde Sessiz Çığlık: Boykotun Gücü!
Starbucks Önünde Sessiz Çığlık: Boykotun Gücü!
Öğretmen Akademisi kapanış programı Ağırnas'ta gerçekleştirildi
Öğretmen Akademisi kapanış programı Ağırnas'ta gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!