Kayserispor sezonu transfer tahtası kapalı olarak açtı
Süper Lig'de 2 senedir transfer yasağı bulunan ve henüz transfer tahtasını açamayan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına alt yapı ağırlıklı kadroyla başladı.
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına dün teknik direktör Markus Gisdol idaresinde gerçekleştirdiği idmanla başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda A takım kadrosunun değişmez isimlerinden bir kaç futbolcu ile genç futbolcular yer aldı. Antrenman öncesi açıklama yapan Alman teknik direktör Markus Gisdol transfer yasağı ve hangi bölgeye takviye yapacakları konusunda gelen soruya cevap vermedi.
Kayserispor’un ilk etap kampı 6 Temmuz tarihinde sona erecek.