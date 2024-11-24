Kayserispor sezonun en farklı yenilgisini aldı
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 13 haftada bu sezonun en farklı yenilgisini aldı.
Kayserispor, Süper Lig’de geride kalan 13 haftada bu sezonun en farklı yenilgisini aldı.
Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor; bu sezonun en farklı yenilgisini Fenerbahçe’den aldı. Geride kalan 13 haftada 12 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6-2’lik skor ile sezonun en ağır yenilgisini aldı. 8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe’ye 4 farkla boyun eğen sarı kırmızılılar, bu sezon sahasında Beşiktaş’a 3-0 ve Sivasspor’a 2-1 yenilmişti. Deplasmanda Göztepe’ye 3-0 yenilen Kayserispor, kalesinde ilk defa 6 gol gördü.
Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor’un konuğu olacak.