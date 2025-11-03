  • Haberler
Sezonun ilk galibiyetini düm Kasımpaşa karşısında alan Kayserispor maçtan sonra 3 puanı taraftarıyla kutladı.

Kayserispor sezonun ilk galibiyetini taraftarıyla kutladı

Sezonun geride kalan 10 haftasında 6 beraberlik 4 mağlubiyet elde eden Kayserispor dün sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Maçta 2 kez öne geçen Kayserispor ikisinde de skoru koruyamadı. Maçın son dakikaları 2-2’lik eşitlikle devam ederken oyuna sonradan giren Tuci, Kayserispor’u tekrar öne geçirdi. Müsabakayı 3-2’lik sonuçla kazanan sarı kırmızılılar sezonun ilk galibiyetini aldı. Kayserisporlu futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Haber Merkezi

