Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Geçen sezonu 9’uncu sırada tamamlayan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta başlayacak. 2023 – 2024 sezonu için ilk idmanını Perşembe günü yapacak olan sarı kırmızılılarda gündem transfer yasağı.

Alt yapıdan yetişen ağırlıklı kadroyla sezona başlayacak olan Kayserispor’da sözleşmesi sona eren bazı isimlerle görüşmeler devam ediyor.