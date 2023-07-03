Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak
Kayserispor 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idmanla başlayacak.
- 03.07.2023 13:04
- Güncelleme: 03.07.2023 13:04
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Geçen sezonu 9’uncu sırada tamamlayan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta başlayacak. 2023 – 2024 sezonu için ilk idmanını Perşembe günü yapacak olan sarı kırmızılılarda gündem transfer yasağı.
Alt yapıdan yetişen ağırlıklı kadroyla sezona başlayacak olan Kayserispor’da sözleşmesi sona eren bazı isimlerle görüşmeler devam ediyor.
1ha
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