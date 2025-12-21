  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı

Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı

Kayserispor dün deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezonun ilk yarısını 15 puanla küme düşme potasında tamamlamış oldu.

Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı

Kayserispor Süper Ligin Süper Ligin 17’inci haftasında Konyaspor’a konuk oladu. Geçen hafta evinde Alanyaspor ile barebere kalan Kayserispor, dün de geriye düştüğü maçta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlikle puanını 15’e çıkartan Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamlamayı garantiledi. Sarı kırmızılılar sezonun ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te Hedef: 3 Milyon Ziyaretçi
Erciyes'te Hedef: 3 Milyon Ziyaretçi
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu
Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan 'etnik ayrımcılık' iddialarını yalanladı
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan “etnik ayrımcılık” iddialarını yalanladı
Bakan Yumaklı duyurdu: 'Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık'
Bakan Yumaklı duyurdu: “Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık”
Konyaspor – Kayserispor: 1-1
Konyaspor – Kayserispor: 1-1
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!