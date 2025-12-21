Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayserispor dün deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezonun ilk yarısını 15 puanla küme düşme potasında tamamlamış oldu.
Kayserispor Süper Ligin Süper Ligin 17’inci haftasında Konyaspor’a konuk oladu. Geçen hafta evinde Alanyaspor ile barebere kalan Kayserispor, dün de geriye düştüğü maçta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlikle puanını 15’e çıkartan Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamlamayı garantiledi. Sarı kırmızılılar sezonun ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.