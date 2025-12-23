  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor sezonun ilk yarısının en çok gol yiyen takımı oldu

Kayserispor sezonun ilk yarısının en çok gol yiyen takımı oldu

Kayserispor 33 gol ile sezonun ilk yarısının en çok gol yiyen takımı oldu.

Kayserispor sezonun ilk yarısının en çok gol yiyen takımı oldu

Süper Ligin ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Kayserispor, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabaka sonrası devre arasına 15 puanla 16’ncı sırada girdi. Kayserispor geride kalan 17 maç sonunda kalesinde 33 gol gördü. Sarı kırmızılılar ilk yarının en çok gol yiyen takımı olurken Kayserispor’u 32 gol ile puan cetvelinin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük takip etti. Ligin en az gol yiyen takımı ise 9 gol ile Göztepe oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı
YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci
YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci
Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi
Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi
Geleceğin Kodları Talas'ta Yazılıyor
Geleceğin Kodları Talas'ta Yazılıyor
Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek
Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!