Kayserispor sezonun ilk yarısının en çok gol yiyen takımı oldu

Süper Ligin ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Kayserispor, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabaka sonrası devre arasına 15 puanla 16’ncı sırada girdi. Kayserispor geride kalan 17 maç sonunda kalesinde 33 gol gördü. Sarı kırmızılılar ilk yarının en çok gol yiyen takımı olurken Kayserispor’u 32 gol ile puan cetvelinin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük takip etti. Ligin en az gol yiyen takımı ise 9 gol ile Göztepe oldu.