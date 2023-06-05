Kayserispor, sezonun son maçı için bugün yola çıkacak
Süper Ligin son haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor öğle saatlerinde yapacağı idmanın ardından Sivas'a hareket edecek.
- 05.06.2023 12:01
- Güncelleme: 05.06.2023 12:01
- 84
Ligde çıktığı son 7 maçı kazanamayan Kayserispor, Cumartesi günü Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Sivasspor hazırlıklarına başladı. Dün yapılan idmanın ardından bugün öğle saatlerinde bir idman daha yapacak olan sarı kırmızılılar öğleden sonra Sivas’a hareket edecek. İki komşu kentin Anadolu derbisi yarın Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma 17.00’de başlayacak.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN