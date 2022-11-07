Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında Iğdır FK’yı mağlup eden Kayserispor 4’üncü Tur’da İkinci Lig takımlarından Sivas Belediye ile eşleşmişti. Kayserispor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak olan müsabaka Perşembe günü oynanacak. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.