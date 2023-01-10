Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Ligin 18'inci haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
- 10.01.2023 17:26
- Güncelleme: 10.01.2023 17:26
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Ligde son çıktığı 3 maçı kaybeden Kayserispor, Cuma günü Anadolu derbisinde Sivasspor ile karşılaşacak. Dün bu maçın hazırlıklarına başlayan Kayserispor bugün idmanlarına devam etti. Sarı kırmızılılar bugün kondisyon ve savunma – hücum çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra antrenman maçı gerçekleştirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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