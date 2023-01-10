Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Ligde son çıktığı 3 maçı kaybeden Kayserispor, Cuma günü Anadolu derbisinde Sivasspor ile karşılaşacak. Dün bu maçın hazırlıklarına başlayan Kayserispor bugün idmanlarına devam etti. Sarı kırmızılılar bugün kondisyon ve savunma – hücum çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra antrenman maçı gerçekleştirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.