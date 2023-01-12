Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

PAYLAŞ
  • 12.01.2023 19:04
  • Güncelleme: 12.01.2023 19:17
  • 63
Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Yapılan son antrenmanda oyuncuların keyifli ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Ligde tam 4 maçtır kazanamayan Yukatel Kayserispor, galibiyet özlemine rakibini yenerek son vermeyi hedefliyor.

Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçı saat 19.00’da başlayacak ve maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir ile Erciyes Anadolu Holding arasında iş birliği protokolü

Büyükşehir ile Erciyes Anadolu Holding arasında iş birliği protokolü

Yahyalı Belediyesi köy okullarına 5 bin kitap dağıttı

Yahyalı Belediyesi köy okullarına 5 bin kitap dağıttı

Rektör Altun'dan GenKök'e ziyaret

Rektör Altun'dan GenKök'e ziyaret

Yücel, Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine tepkili

Yücel, Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine tepkili

Aranan şüpheliler baza içinde ve dolap arkasında bulundu

Aranan şüpheliler baza içinde ve dolap arkasında bulundu

Kayserispor - Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor - Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Benzine 79 kuruş zam kesinleşti

Benzine 79 kuruş zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

CHP'den bir istifa daha

CHP’den bir istifa daha

Vali Yardımcısı Erkaya Tomarza'yı Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Erkaya Tomarza'yı Ziyaret Etti

Tomarzalı Pehlivanlar Türkiye Güreş Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazandı

Tomarzalı Pehlivanlar Türkiye Güreş Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazandı

İkinci el araba satın almanın en kolay yolu

İkinci el araba satın almanın en kolay yolu