Kayserispor - Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Ligin 19’uncu haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Kayserispor’un sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Yasin Kol görev alacak.

Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler Kayserispor’un Galatasaray’ı mağlup ettiği maçı yönetmişti.