Kayserispor-Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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  • 12.01.2023 15:16
  • Güncelleme: 13.01.2023 13:32
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Kayserispor-Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftanın açılış karşılaşmasında Kayseri’de Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı Bursa Bölgesinden hakem Arda Kardeşler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Arda Kardeşler’e bu zorlu maçta Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yasin Kol belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

Arda Kardeşler bu sezon Yukatel Kayserispor’un evinde Galatasaray’ı 2-1 yendiği maçta görev yaparken, Demir Grup Sivasspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

İHA

Kayseri Gündem
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