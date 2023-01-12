Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti
Süper Ligin 19'uncu haftasında Kayserispor ile Sivasspor arasında yarın oynanacak olan müsabakanın 17.00 olarak açıklanan saati 19.00 olarak değiştirildi.
- 12.01.2023 17:16
- Güncelleme: 12.01.2023 17:16
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Kayserispor ligin 19’uncu haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Haftanın açılış maçı olan Anadolu derbisinin saati 17.00 olarak açıklanmıştı. Müsabakanın saati 19.00 olarak değiştirildi.
Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
1ha
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