Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Kayserispor ligin 19’uncu haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Haftanın açılış maçı olan Anadolu derbisinin saati 17.00 olarak açıklanmıştı. Müsabakanın saati 19.00 olarak değiştirildi.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.