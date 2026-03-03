Kayserispor son 3 maçtır kalesini gole kapadı

Kayserispor son 3 maçta kalesini gole kapatarak, uzun süre elinde bulundurduğu Süper Lig'de kalesinde en çok gol gören takım ünvanını Fatih Karagümrük'e devretti.

Aldığı sonuçlarla alt sıralara yönelen Kayserispor uzun süre kalesinde en çok gol gören takım olma ünvanını almıştı. Ligde 21’inci hafta sonunda 17 gol ile en az gol atan ikinci takım olurken kalesinde gördüğü 43 gol ile en çok gol yiyen takım olmuştu. Son 3 maçtır kalesini gole kapatan Kayserispor, ligde en çok gol yiyen takım ünvanını sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük’e devretti.

Haber Merkezi

