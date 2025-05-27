Kayserispor son haftaya 12'nci sırada girdi
Sezonun 37'nci haftasında evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor son haftaya 45 puanla 12'nci sırada girdi.
Sezonun son iç saha maçında Bodrum FK ile karşılaşan Kayserispor 1-0 geriye düştüğü maçta Nazon ile skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor puanını 45’e çıkardı. Bodrum FK ise küme düştü. Yedi maç sonra Galatasaray’a mağlup olduktan sonra Bodrum FK’dan puan alan sarı kırmızılılar sezonun son haftasına 12’nci sırada girdi. Kayseri ekibi sezonu Samsunspor deplasmanıyla noktalayacak.