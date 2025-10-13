Kayserispor Sportif Direktör Muhammed Türkmen: Başarılı olmamız lazım

Kayserispor’un Antalya kamp devam ediyor. Sarı kırmızılılar kamp döneminde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, takımın genel durumu hakkında açıklama yaptı. Türkmen konuşmasında, “Çok güzel bir sezon geçirdik. Başarılı bir periyodumuz oldu. Sonrasında da yapmak istediği şeyler vardı. Ancak diğer taraftan bazı gerçekler de var. Bu süreçte bulunan imkanların en iyisini yapmaya çalıştık. Kulübün geleceği için karar veremiz gerekiyordu. Kulübün 4-5 yılının nasıl geçtiğini iyi biliyorsunuz. Kulübün birkaç senesini ipotek etmeyecek şekilde bu seneyi geçirmek için adımlar atıldı. Tabii ki hatalar olabilir. Transferde oyuncu ve kadro seçiminde hatalar da olabilir. Önemli olan bir hata yaptıysanız o hatadan hızlı bir şekilde dönmek. Bizim temel amacımız Kayserispor'un kendi kendini sürdürülebilir şekilde, kendi gelirlerine sahip olabilen bir yapı kavuşturmak. Bunun için bizim öngördüğümüzden daha uzun bir zamana ihtiyacımız olduğunu anladık. Geçtiğimiz yıl bir savaşın içinde, ligde kalmak için büyük mücadele verildi. O emek sarfedilirken kulübün genel yapısının tam anlamıyla bizim tarafımızdan anlaşılması kolay değildi. Ancak sonrasında kulübün geleceğini düşünerek karar verildi. Tabii ki ortada bir yarış var. Bu yarışın neticesinde başarı gerekir. Başarılı olmamız lazım. Aynı zamanda sonuç almamız lazım. Ancak yapmak istediğimiz şey şu an tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan mutlu olmamakla birlikte kulübün dengeli ve sürdürülebilir bir hale getirmeisni sağlamak. Yapılan transferler de bu perspektifte gerçekleşti. Sezon biter bitmez görüştüğümüz isimlerle ‘bir an önce anlaşalım’ diye istedik ancak transfer tahtası var. Onun hemen açılması kolay değil. Bunum mali yükü var. Geç açıldı ve ona uygun şekilde elimizden geleni yaptık” diye belirtti.

“TRANSFER TAHTASI KAPALI OYUNCU GETİRMEK İÇİN KOLAY DEĞİL”

Muhammed Türkmen açıklamasının devamında, “Diğer taraftan oyuncuları transfer tahtası açık olmayan bir takıma getirmek hiç kolay değil. Yani şöyle bir hava oluştu; sanki o dönem herşey normalmiş gibi ve biz ligi bir sene önce ilk 5 takım arasında bitirmişiz gibi hava yansıtılmaya çalışıldı. Ancak bazı gerçekleri de ortaya koyup kulübünü seven insanların bize destekler gibi gördük. Bazı insanların destek veriyormuş gibi görünüp destek vermediğini hatta ellerini ovuşturduğunu da gördük. Biz bunlarda kavga edecek insanlar değiliz. Kulüp yaşasın burada insanların isminin önemi yok. Kayserispor’un şahıslara bağlı kalmadan yönetilebilir. Kendi gelirlerini kendisi oluşturan ve dengeli bir şekilde belli bir noktaya gelen ve devam eden bir kulüp olmak durumunda. Burada herkes çok emek veriyor. Tabii ki hatalar olabilir. Bir takım istenmeyen durumlar olmuş olabilir. Yapılan transferlerle alakalı, başkanımızın mali anlamda onayından geçmeyen, teknik heyetin onayından geçmeyen kimse alınmadı. Biz istişare ediyoruz. Ben fikirlerini söylüyorum. Onlar kendi tecrübelerini ortaya koyuyorlar ve ortak bir karar alınıyor” ifadelerini kullandı.

“BAZI ÇİÇEKLER BAZI TOPRAKLARDA TUTMUYOR”

Türkmen konuşmasının son kısmında, “Bu ligde çalışmış, başarılı olmuş. Geçmişinde 3 kez BundesLiga takımı çalıştırmış. Kayserispor’daki gibi benzer bir durumda çalışmış ve başarılı olmuş bir teknik direktör kağıt üzerinde bakıldığı zaman çok mantıklıydı. Kendisini 6-7 takım istiyordu, Kayserispor’a gelmeye ikna olmuştu. Kayserispor'da çalışmak istediğini size de söyledi. Bazı aşılar bazı çiçekler, bazı topraklarda tutmuyor. Kendisiyle bu konuda istişare ettik. Sevgi saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Hocamızın avantajı Sergej ile yardımcı antrenör olacak çalıştı. Geçtiğimiz sezon bütün maçlarımızı takip eden bütün oyuncularımızın hepsini hangi dakikada neler yaptığına kadar bir analiz tutmuş biri. Hatta bana rapor da sundu. Başkanımıza da ilettik. Bütün oyuncularımızın takımının yapısını ligin yapısını biliyor. Ligdeki bütün takımları biliyor. Hızlı aksiyon almak için kendisinin enerjisi kendisinin başarısı ki genç yaşta Hırvat Liginde hem kupa hem şampiyon olmak kolay bir iş değil. Başkanımıza aktardık. Hocamızın da enerjilerini heyecanı ile böyle bir karar aldık” dedi.