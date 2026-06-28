Kayserispor Stadında İsim Değişikliği: Kadir Has Adı Geri Döndü
Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumun ismi yeniden Kadir Has Stadı oldu. Ekim 2022'de yapılan üç yıllık sponsorluk anlaşmasının sona ermesiyle birlikte, stadın dış cephesindeki firma tabelaları söküldü ve eski isim yeniden kullanılmaya başlandı.
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