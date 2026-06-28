Kayserispor Stadında İsim Değişikliği: Kadir Has Adı Geri Döndü

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sarı kırmızılı ekip önümüzdeki günlerde yeni bir sponsorluk anlaşması için görüşmelere başlayacak.

Kadir Has Stadı, Kayseri’nin spor tarihinde önemli bir yere sahip. 2009 yılında hizmete giren stadyum, hem Süper Lig maçlarına hem de uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

Yeni dönemde stadın isminin kalıcı mı olacağı yoksa yeni bir sponsorlukla mı değişeceği merak konusu. Kayserispor yönetimi, bu konuda “şehir kimliğini koruyacak bir iş birliği” hedeflediklerini belirtiyor.