Kayserispor, Süper Lig Özlemiyle, 60.Yaş Gününü Kutladı

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "KAYSERİSPOR'U YENİDEN SÜPER LİG'DE GÖRMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılarak, sarı-kırmızılı camianın sevincine ortak oldu. Taraftar grubu Kapalı Kale, futbolcular, yöneticiler ve Kayserispor sevdalılarıyla birlikte 60’ıncı yıl coşkusunu paylaşan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek kulübe desteklerini yineledi.

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, siyasi parti temsilcileri, Kayserisporlu futbolcular ile çok sayıda taraftar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kayserispor için hazırlanan 60’ıncı yıl özel klibi izletildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, kulübe verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Beni hiç yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hepinizi yürekten bu değerli büyüğümüzü alkışlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun alkışlarla kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, Kapalı Kale taraftar grubunu selamlayarak, "Sıcak soğuk demeden, yağmur çamur demeden, uykusuz bir şekilde gece gündüz demeden, Kayserispor sevdalısı olan Kapalı Kale'nin çok kıymetli gençleri, sizleri sevgiyle selamlıyorum. 60'ıncı yıl vesilesiyle bizleri bir araya getiren Başkanımız Ali Çamlı ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserispor'un başarısının birlik ve beraberlik ruhuyla mümkün olacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Ben değil, biz anlayışı içerisinde el ele vererek Kayserispor'umuzun yeniden ait olduğu Süper Lig'e yükseleceğine yürekten inanıyoruz. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını alan Kayseri'mizde, Kayserispor'umuzu yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen ne varsa sorumluluk anlayışıyla yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayserispor'un tüm şehrin ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, destek çağrısını yineleyip, "Kayıtsız, şartsız tam destek dersek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Sezon sonunda hep birlikte kazanacağız. Statta, tesislerde bir araya gelelim, yüreklerimiz sarı-kırmızı Kayserispor için çarpsın" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtıldığı program, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde 60’ıncı yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.