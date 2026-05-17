Kayserispor 'Süper Lige Veda' maçını bugün Konyaspor noktalayacak
Süper Ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmeyi garantileyen Kayserispor, sezonun son maçında bugün Konyaspor'u konuk edecek.
Sezon başında 20 transfer yapan Kayserispor lig boyunca alt sıralardan kurtulamadı. Sarı kırmızılılar geçen hafta deplasmanda Alanyaspor’a yenilerek küme düşmeyi garantiledi. Kayserispor, Süper Lig’deki son maçında bugün Konyaspor’u konuk edecek. Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Müsabakayı Ankara Bölgesi hakemi beden eğitimi öğretmeni olan Melek Dakan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.