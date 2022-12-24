Kayserispor, tahkime başvuru yapacak

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından sarı kırmızılı takıma verilen 3 puan silme cezasını Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

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  • 24.12.2022 20:16
  • Güncelleme: 26.12.2022 10:06
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Kayserispor, tahkime başvuru yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından sarı kırmızılı takıma verilen 3 puan silme cezasını Tahkim Kurulu’na taşıyacaklarını açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında eksiklerini tamamlayamayan Yukatel Kayserispor’a 3 puan tenzili cezası verdi. Verilen ceza sonrası sarı kulüpten açıklama geldi. Yukatel Kayserispor’un 2019-2020 sezonunda Bernard Mensah’a 0, 75 milyon Euro, Zoran Kvrzic’e 0,14 milton Euro, Deniz Türüç’e 0,3 milyon Euro, Paul N’tep’e 0,29 milyon Euro toplamda ise 1. 44 Milyon Euro borcu olmasından dolayı lisans alamadı.

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Perşembe gününe kadar tahkim kuruluna itirazlarını yapacaklarını belirtti. Koç, “Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde, 23.12.2022 Cuma günü yayınladığı duyuru ile ‘TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-idari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.’ denilmiştir. İncelemeler neticesinde Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto Süper Lig’ den Yukatel Kayserispor’a 3 puan tenzili cezası verdiğini ilan etmiştir. TFF’nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz hakkimiz bulunmaktadır. Tahkim Kurulu’na Perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz” dedi.

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İHA

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