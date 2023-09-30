Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı
Kayserispor, Süper Ligin 7'nci haftasında sahasında konuk edeceği Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor.
- 30.09.2023 20:18
- Güncelleme: 30.09.2023 20:18
Kayserisporlu futbolcular Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kayserisporlu futbolcular bu akşam saatlerinde yapılan idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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