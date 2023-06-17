Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale’den ‘Hasan Tahsin’ çıkışı

Son iki dönem transfer yapamayan Kayserispor’da henüz yasak kalkmadı. Transfer yasağının kalkmaması nedeniyle huzursuz olan taraftardan şok bir çıkış geldi. Kapalıkale Taraftar Grubu Lideri Ahmet Dirgenali tarafından yapılan açıklamada, “Eğer transfer tahtasını açma yönünde önümüzdeki kısa zaman diliminde bir sonuç alınamazsa Kapalı Kale olarak bir takım organizasyonları hayata geçirmek için çalışmalarımıza başlayacağız.

Milyonların konuşulduğu yerde belki ‘tahtayı kıramayız’ ama gerekirse Hasan Tahsin’in ilk kurşunu attığı gibi, armanın peşinde olan kardeşlerimiz ile 1 TL’den meşaleyi yakarız..” açıklamasında bulundu.

Taraftar grubu lideri Dirgenali'nin paylaşımını, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da retweetledi.