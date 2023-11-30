Kayserispor taraftarına bilet 150 TL

Süper Lig’de Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Kayserispor maçının bilet fiyatları belli oldu. Bu maçta Kayserispor taraftarının gireceği misafir tribün bilet fiyatı da 150 TL olarak açıklandı.

Süper Lig’de 3 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Kayserispor maçının bilet fiyatları belli oldu. Bordo mavili kulübün, kendi taraftarı için belirlediği fiyatlar 150 TL ile bin 500 TL arasında değişirken, Kayserispor taraftarının maçı izleyeceği tribün bilet fiyatı da 150 TL olarak belirlendi. Kayserispor taraftarının gireceği misafir tribün bileti 150 TL’den satışa sunuldu.