Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Alanyaspor’u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor’a destek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Maça Davet’ çağrısıyla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunacak. Her maç öncesi olduğu gibi bu maçta da Passolig kartı olan Yukatel Kayserispor taraftarına, saat 16:30 ile 22:30 saatleri arasında hizmet verecek tramvay araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlanacak.

Şehrin Süper Lig’deki temsilcisi Yukatel Kayserispor, ligin 35’inci haftasında 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 19.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Alanyaspor’u konuk edecek.