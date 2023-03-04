Kayserispor taraftarından Çamlı'ya destek, Ali Koç'a sitem

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, kulüp başkanı Ali Çamlı'ya destek verirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sitemkr bir açıklama yayınladı.

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  • 04.03.2023 15:38
  • Güncelleme: 04.03.2023 17:20
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Kayserispor taraftarından Çamlı'ya destek, Ali Koç'a sitem
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, kulüp başkanı Ali Çamlı’ya destek verirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sitemkâr bir açıklama yayınladı.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Kayserispor başkanı Ali Çamlı’yı eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sitemkâr bir açıklama yayınladı. Taraftar grubunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Sayın Ali Koç’un katıldığı bir televizyon programında, Kayserispor kulüp Başkanı Ali Çamlı ile yapılan ikili görüşmeyi belirterek başkanı olduğu camiaya yakışmayacak bir üslupla; “kem küm etti” ifadelerini kullanmasını doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz. Büyük Kayserispor camiası şehrimize gelen her takıma taraftarlarına kucak açmış, misafirperverlik göstermiştir. Gün ayrışma vakti değil, birleşme vaktidir" denildi.

Açıklamada "Kapalı Kale olarak Kayseri şehrimizin Kayserispor yöneticilerimizin daha fazla işin içine çekilmesini istemiyoruz. Biz de ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, Taraftarı ayrıştırmamaya davet ediyoruz. Odak noktamız Futbol, Tribün ve Birlikteliktir" cümleleri kullanıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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