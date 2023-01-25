Kayserispor taraftarından TFF'ye çağrı

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'den Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi açıklama geldi.

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  • 25.01.2023 09:39
  • Güncelleme: 25.01.2023 11:59
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Kayserispor taraftarından TFF'ye çağrı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale’den Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivas’ta oynanması gereken Sivasspor-Beşiktaş maçının Kayseri’de oynanacağı yönündeki haberler üzerine Kayserispor’un taraftarı grubu Kapalı Kale, sosyal medya hesaplarından açıklama paylaştı.

Kapalı Kale Taraftar Grubu’ndan yapılan paylaşımda, “4 Şubat’ta oynanacak olan Sivasspor-Beşiktaş müsabakasının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanması üzerine planlama yapılması bizleri ve taraftarımızı ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Keza son iç saha maçımızda saha zeminimizin üst üste yapılan yanlış planlamalar ile ciddi anlamda bozulduğu tüm futbol kamuoyu tarafından dile getirilmiştir. Bu durumda ısrarcı olunması sezonu dar bir kadroyla tamamlamaya çalışan takımımıza sakatlıklar başta olmak üzere çok ciddi sportif dezavantajları da beraberinde getireceği apaçık ortadadır. İlgili yetkililerden ivedi olarak kararını gözden geçirmeye, Demir Grup Sivasspor’un ilgili müsabakasını başka bir komşu şehirde oynamasını uygun görmekteyiz” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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