Kayserispor taraftarının karne notu

Bugün binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı. Aralarında ilginç karne anekdotları da vardı. Kayserispor taraftarı Tunahan Yeğrik'in karnesine sınıf öğretmeni Kayserispor'a değer verdiği kadar derslerine değer verseydi çok başarılı olurdu notu düştü.

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  • 20.01.2023 16:38
  • Güncelleme: 20.01.2023 17:02
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Kayserispor taraftarının karne notu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bugün binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı. Aralarında ilginç karne anekdotları da vardı. Kayserispor taraftarı Tunahan Yeğrik’in karnesine sınıf öğretmeni; "Kayserispor’a değer verdiği kadar derslerine değer verseydi çok başarılı olurdu" notu düştü.

Bugün sömestre tatili başladı. Kayseri’de de binlerce öğrenci karne aldı ve ara tatile girdi. Kimisi takdir, kimisi teşekkür belgesi alırken kimisi için de ilginç notlar vardı. Bunlardan birisi de OSB Teknik Kolejinde okuyan Kayserispor taraftarı Tunahan Yeğrik. Sınıf öğretmeni, kişiliği ile arkadaşları arasında çok sevilen bir o kadar da Kayserispor fanatiği olan Tunahan Yeğrik için oldukça ilginç ve önemli bir not düştü. Öğretmen, "Kayserispor’a değer verdiği kadar derslerine değer verseydi çok başarılı olurdu" notu düştü.

Tunahan da, öğretmeninin bu notu ile birlikte karnesini sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Kariyer savaşı veremiyorum. Kayserispor daha ağır basıyor" cümlesi ile paylaştı. Bu paylaşım, Kayserispor camiasında büyük ilgi gördü.

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İHA

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