Kayserispor Taraftarlar Derneği'nin ilk kurucusu Yaşar Kaftar hayatını kaybetti

Kayserispor Taraftarlar Derneği’nin ilk kurucusu ve başkanı olarak bilinen Yaşar Kaftar hayatını kaybetti. 1958 doğumlu olan Kaftar, uzun yıllar Kayserispor tribün kültürüne katkılarıyla tanınmıştı. Sarı-kırmızılı renklere olan bağlılığıyla bilinen Kaftar, taraftarların örgütlü yapıya kavuşmasında öncü rol oynamıştı. Yaşar Kaftar, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

