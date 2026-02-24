Kayserispor, Teknik Direktör Erling Moe ile prensipte anlaştı

Sezona Markus Gisdol ile başlayan ancak istediği performansı alamayınca yollarını ayıran Kayserispor devre arası Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaşmıştı. Sarı kırmızılılarda alınan saonuçların ardından Djalovic ile yollar ayrılmak istendi. Ancak Karadağlı çalıştırıcı fesh şartlarının uygulanmasını talep etti. Sarı kırmızılılar son 2 maça Sportif Direktör Muhammed Türkmen yönetiminde çıkmıştı. Antalyaspor maçının ardından Kayserispor’un 55 yaşındaki çalıştırıcı Erling Moe ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Moe’nin Gençlerbirliği maçından önce Kayseri’de olması bekleniyor.