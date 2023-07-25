Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan’dan istifa söylentilerine yanıt: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

Transfer yasağı kalkmadığı için mutsuz olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çağdaş Atan, “Kayserisporumuzun değerli taraftarına: İstifa etmedim. Tek gündemimiz elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak ve transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim” açıklamasında bulundu.