Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Mutsuzum'

 Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ilk etap kampı son idmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Mutsuzum. Oyuncularla görüşme zaman alır. Biz henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme durumuna bile gelemedik' dedi.

PAYLAŞ
  • 20.07.2023 14:09
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:09
  • 56
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Mutsuzum'

Kayserispor, bugün teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptığı antrenmanla 2023-2024 sezonu öncesi ilk etap kampını tamamladı. İlk etap kampı son antrenmanından önce konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Sonunda söylemek zorunda olduğum şeyi en başta söylemek istiyorum. Mutsuzum. Mutsuz olduğumu söyleyebilirim. Transfer bir süreç. Oyuncularla görüşme zaman alır. Pazarlık aşaması vardır. Ama biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme veya bu süreci yönetme durumuna bile gelemedik. Benim için çok hassas olan önemli bir nokta. Şimdiye kadar özveriyle çalışan oyuncu grubu var. Onlardan istenilen her şeyi yaptılar. Onlara kesinlikle bir söz söyletmek istemem. Ama bu kadro gelecek sene transferlerle yapacağımız kadronun iskeleti olarak planlandı. Geçen seneki kadrodan şu an tam sekiz ana oyuncu kadromuzda yok. Haliyle bu kadronun üzerine şu an en az net 5 oynayabilecek buradaki oyuncuların rekabete sokabilecek ve Kayserispor'u lig yarış puan tablosunun ilk sayfasında tutabilecek bir takım için en az beş tane oyuncuya ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu. 
“TRANSFER TAHTASINI AÇMAKTA GEÇ KALDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM”
Çağdaş Atan açıklamasının devamında, “Geç kaldık. Transferler ilk etap kampına yetişmedi ama gönül ister ki ayın 23’ündeki ikinci etaba yetişsin. Şu an çok zor gözüküyor. Sizin de dün dinlediğiniz gibi maalesef henüz bu aşamayı gerçekleştirememiş durumdayız. Bizim Kayseri şehri ve Kayserispor'la ilgili hayallerimiz bitmedi. Ben ve ekibim Kayserispor'un başında olmak için çok çabalıyoruz. Burada olmak için çok mücadele ediyoruz ama süreç istediğimiz gibi ilerlemedi maalesef. Burada kampta transferlerle çalışmak bizim için en idealiydi. Transfer tahtası açılacaksa transfer eğer ne kadar geç gelirse bizim önümüzdeki sezonda başarılı olmamıza o kadar sekte vurur. Çünkü biz beraber çalışmaya tekraren çok çalışmaya inanan bir antrenör grubuyuz. Bu kadronun 38 maç maratonunu götürmesi mümkün değil. Bizim en az beş tane oyuncak oyuncuya hatta 2-3 alt liglerden belirlediğimiz genç oyuncuya ve hatta bizim akademimizin genç oyuncu transferine ihtiyacı var. Çünkü akademi havuzumuz maalesef boş. Altyapıdan gelecek çok fazla yetenekli oyuncumuz yok. Veya A takımı zorlayacak çok fazla oyuncumuz yok. Ben ve ekibim Kayserispor başında kalmak için, burada çalışmak için şehirle ve seyirciyle filizlendirdiğiniz hayali yaşatmak için çok çabalıyoruz. Burada kalmak için çok çabalıyoruz. Umarım şartlar o konuda gerçekleşir biz de hem hayallerimizi gerçekleştirir hem de görevimizin başında oluruz” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Semt pazarında domates nihayet 10 liranın altına düştü

Semt pazarında domates nihayet 10 liranın altına düştü

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Hızlı tren değil ambulans

Hızlı tren değil ambulans

Paten isteği depremle hayal oldu

Paten isteği depremle hayal oldu

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Yeşilhisar çiftçisinin beklediği projede sona geliniyor

Yeşilhisar çiftçisinin beklediği projede sona geliniyor

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

4
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncesu'da yapımı süren okul tamamlanma aşamasında

İncesu'da yapımı süren okul tamamlanma aşamasında

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

DAHA FAZLA
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Mutsuzum'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Mutsuzum”

Merkez Bankası faizi artırımına devam etti

Merkez Bankası faizi artırımına devam etti

Gazi ve gazi yakınları Çanakkale'ye gidiyor

Gazi ve gazi yakınları Çanakkale’ye gidiyor

Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizin keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz'

Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz”

Musluk hırsızlarına 7 yıl 6 ay hapis

Musluk hırsızlarına 7 yıl 6 ay hapis