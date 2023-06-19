Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağının sözünü aldık

 Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yaptığı sezon değerlendirmesinde, 'Yönetimimizle oturduk konuştuk. Transfer tahtasının açılacağı sözünü aldık' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.06.2023 16:04
  • Güncelleme: 19.06.2023 16:04
  • 80
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağının sözünü aldık

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından sezon sonu değerlendirmesi yaptı. Kayserispor'da çalışma kararını aldığında kulüp yönetiminin kendisine karşı çok dürüst olduğunu kaydeden Çağdaş Atan, "Transfer yasağımız vardı, geçen sezon kiralık olarak görev yapan oyuncular takımdan ayrılacaktı ve kadromuza katılan kimse olmayacaktı. İlk günden itibaren birlikte idman yapıp, son güne kadar birlikte hareket edeceğimiz bir kadro vardı. Bizim nedenimiz de, bu zor şartlarda bir arada kalıp hayal kurmaktı. Sıfır da parayla değil ya. ‘Hayalimiz bütçelerden büyük’ deyip birlikte büyüdük. Şampiyonluk hedefinde birleşmek kolaydır. Kayseri halkının bu hayali sahiplenmesi, hayatımda hiç tanık olmadığım özel bir kenetlenmenin ortaya çıkmasına yol açtı. Hepsiyle gurur duyduk, hepsi de en üst seviyenin büyük oyuncuları olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Sadece Onur değil, sezon içinde ilk 11’imizden 4 oyuncumuz ayrıldı. Eksildikçe çoğaldık, bir arada durdukça büyüdük. Depremi yaşadık, haftalarca tesislerde birlikte kaldık. Yetmedi, sahada kazandığımız puanların silinmesine tanıklık ettik” diye konuştu. 

“TRANSFER TAHTASI HEMEN AÇILMAZSA KAYNAKLARIMIZI BOŞA HARCAMIŞ OLURUZ”

3 puan cezası geldiğini kaydeden Atan, “Ceza geldi. Biz hiç umursamadık. Oyun oynadık, oyunumuz her gün büyüdü. Futbolun dizilişlerden bağımsız olduğunu, güzel oynamak için bir felsefe uğruna birlikte hareket edebilmenin her şeyin üstünde olduğunu bağırdık. Takım yeteneğimiz, kadromuzun yetenek toplamının üstüne çıktı. Bunu idmanda ter döken oyuncularımız başardı. O oyunculara destek olan kulüp personelimiz başardı. Gece gündüz çalışan teknik ekibimiz başardı. Zor şartlarda kulübe kaynak yaratmaya çalışan yönetimimiz başardı. Her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran Kayserispor taraftarı başardı. Biz başardık. Sezon bitti, değerli yönetimimizle oturduk konuştuk. Aramızdan daha da çok ayrılanlar olacak. Transfer tahtasının açılacağı, bu sayede yeniden hayaller kurabilecek kadro yaratabileceğimizin sözünü aldık. Fakat bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak. Aksi halde kaynaklarımızı boşa harcamış olacağız" ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen 'Bünyan gelecekte hem Kayseri'nin hem Türkiye'nin marka ilçelerinden birisi olacak'

MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen "Bünyan gelecekte hem Kayseri’nin hem Türkiye’nin marka ilçelerinden birisi olacak"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağının sözünü aldık

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılacağının sözünü aldık

Silahla yaraladığı kişiyi hastaneye götüren sanığa 7.5 yıl hapis

Silahla yaraladığı kişiyi hastaneye götüren sanığa 7.5 yıl hapis

Kadınların el emeklerine yoğun ilgi

Kadınların el emeklerine yoğun ilgi

Kurbanlıklar görücüye çıktı, sıkı pazarlıklar başladı

Kurbanlıklar görücüye çıktı, sıkı pazarlıklar başladı

ERÜ ile National Women's Teacher Training Üniversitesi arasında iş birliği

ERÜ ile National Women's Teacher Training Üniversitesi arasında iş birliği

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk' Projesi'yle kültür tanıtımı yapılıyor

‘Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk’ Projesi'yle kültür tanıtımı yapılıyor

ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yazıcı: 'Orta Anadolu'nun en iyi iletişim fakültelerinden birisiyiz'

ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yazıcı: “Orta Anadolu’nun en iyi iletişim fakültelerinden birisiyiz”

DAHA FAZLA
Spor okulları yaz dönemi kayıtları başladı

Spor okulları yaz dönemi kayıtları başladı

Sanatcı Barış Kerim Cesur Bünyan' ı fotoğrafladı

Sanatcı Barış Kerim Cesur Bünyan' ı fotoğrafladı

Motorine zam kesinleşti

Motorine zam kesinleşti

İtfaiyeden 1 saatlik güvercin kurtarma operasyonu

İtfaiyeden 1 saatlik güvercin kurtarma operasyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası temeli atıldı