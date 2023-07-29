Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Verilen o sözün tutulmasını bekliyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 'Verilen söz var o sözün tutulmasını bekliyorum. Transfer tahtamızın açılacağını umut ediyorum' dedi. 

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  • 29.07.2023 18:19
  • Güncelleme: 29.07.2023 18:19
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Verilen o sözün tutulmasını bekliyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile futbolculardan Dimitrios Kolovetsios ve Mame Thiam, kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza önünde taraftarlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda Kayserispor Store’ye gelen futbolcular taraftarların aldığı lisanslı ürünlere imza atarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyondan önce basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Güzel bir kenetlenme gördük. Kulübümüz böyle organizasyonlara devam edecek. Taraftarlarımızın kulübe destek olma adına resmi ürünlerimizi temin etmelerini rica ediyorum. Formalarımız ve ürünlerimiz çok güzel. Bu sezon formaları oyuncularımızla beraber seçtik. İmkanı olanları ellerinden geldikçe resmi ürünlerimizi almaya davet ediyorum. Bize verilen söz var o sözün tutulmasını bekliyorum. Hem yöneticilerimiz hem de şehrin büyükleri çalışıyorlar. Bu durumun açıklığa kavuşacağını ve transfer tahtamızın açılacağını umut ediyorum. Elimizdeki oyuncular bizim önümüzdeki sezon transferlerle beraber oluşturmak istediğimiz kadronun iskeletini oluşturuyor. Hepsi kalmasını istediğimiz sporcular. Bu sporcularla sezona başlayabiliriz ama 38 maçlık uzun periyotta daha çok alternatife ve rekabet edecek futbolculara ihtiyacımız var. Bu kadro bizim çalışmak istediğimiz çalışmaktan keyif aldığımız bir oyuncu grubu” dedi.

1ha

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