Kayserispor teknik direktörü Djalovic bıçak sırtında

Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'in Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor'daki kariyeri tehlikeye girdi.

Ligde galibiyete hasret kalan Kayserispor, düşme potasındaki yerini sağlamlaştırıdı. Son olarak kayseri ekibinin Pazartesi günü Kocaelispor’a evinde mağlup olmasının ardından taraftar teknik direktör Djalovic’in istifasını istedi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın kararı yönetim kurulunun vereceğini açıklamıştı. Teknik Direktör Radomir Djalovic ile Göztepe maçı öncesi yolların ayrılması bekleniyor.

Haber Merkezi

