Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic: Her gün daha sıkı çalışmalıyız
Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, 'Savunmayı takım halinde yapmamız gerekiyor. Yani şu anda bizim yapmamız gereken tek şey her gün çok sıkı çalışmak. Her gün gelişmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak' dedi. Antalya'da kamp yaptıktan sonra dün izin yapan Kayserispor'da futbolcular Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla devam etti. Akşam saatlerinde tesislerde gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Radomir Djalovic, 'İyi bir kamp süreci geçirdik. Kampın içerisindeki 5-6 antrenmana ekibimle birlikte ben de katıldım. Oyuncularımız orada çok iyi çalıştılar. Bazı sakat oyuncularımız da var. Onların da aramıza katılmasıyla birlikte takım halinde çok daha güçlü bir hale geleceğiz. Bundan sonraki süreçte elimizden geleni yapacağız. Her şeyden önce Samsun iyi bir takım. Geçen sene iyi oynadılar. Bu sene iyi oynuyorlar ve Avrupa'ya katıldılar. Samsunspor'a karşı evimizde oynayacağız. Ve bu maçta en iyi mücadelemizi göstereceğiz. Her top için savaşacağız. Galip gelen taraf olmak istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Bazı sakat oyuncularımız var. Sakat oyuncuların aramıza katılmasını bekliyoruz. Bu sakat oyuncuların aramıza katılmasını beklerken de tabii haliyle bazı oyuncuların yerlerinde değişiklikler oluyor. Farklı pozisyonlarda oynatmak durumunda kalıyoruz. Sakat oyuncularımız aramıza katılırsa, tam takım halinde olabilirsek önümüzdeki 9 maçta en iyisini sergileyeceğiz. Ve sonrasında kış transfer döneminde de neler olacak bakacağız. Savunmayı takım halinde yapmamız gerekiyor. Yani şu anda bizim yapmamız gereken tek şey her gün çok sıkı çalışmak. Her gün gelişmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak' diye konuştu.
BENASSER: SAMSUNSPOR MAÇINDA FORMA ŞANS BULMAYI UMUYORUM
Youseff Benasser ise, “İlk geldiğim zaman eksiklerim vardı. Sonrasında bir sakatlık yaşadım. Sakatlığım geçtikten sonra takımla çalışmalara başladım. Antalya’da kampta iyi bir çalışma şansı buldum. Samsunspor maçında forma şans bulmayı umuyorum. Samsunspor’da oynadım. Orada 3 sene geçirdim. O dönem bitti. Artık Kayserispor giyiyorum. Burada en iyi performansımı sergilemek istiyorum” dedi. Futbolcular daha sonra teknik direktör Rodamir Djalovic nezaretinde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.