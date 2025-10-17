Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic: Her gün daha sıkı çalışmalıyız

BENASSER: SAMSUNSPOR MAÇINDA FORMA ŞANS BULMAYI UMUYORUM

Youseff Benasser ise, “İlk geldiğim zaman eksiklerim vardı. Sonrasında bir sakatlık yaşadım. Sakatlığım geçtikten sonra takımla çalışmalara başladım. Antalya’da kampta iyi bir çalışma şansı buldum. Samsunspor maçında forma şans bulmayı umuyorum. Samsunspor’da oynadım. Orada 3 sene geçirdim. O dönem bitti. Artık Kayserispor giyiyorum. Burada en iyi performansımı sergilemek istiyorum” dedi. Futbolcular daha sonra teknik direktör Rodamir Djalovic nezaretinde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.