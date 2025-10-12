Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic: Sıkı bir şekilde çalışacağız

Kayserispor’da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör görevine Radomir Djalovic getirildi. Genç teknik direktör Djalovic dün takımın Antalya’da kamp yaptığı otele geldi. Djalovic bugün başkan Nurettin Açıkalın ile basın toplantısı yaptı. Törene Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Teknik Direktör Radomir Djalovic, Sportif Direktör Muhammed Türkmen ve kulüp müdürü Kemal Onur Köroğlu katıldı.

Törende açıklama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Takımımız için yeni bir başlangıç. Kariyerinde önemli başarılar bulunan hocamız yeni bir başlangıca imza atmak için burada. Takımımız ve kendisi için hayırlı olmasını diliyorum. Her yeni başlangıç, yeni umutları beraberinde getirir. Kendisine bu görevi kabul ettiği için teşekkür ederim. Umarım, kariyerinin en güzel günlerini Kayserispor’da yaşar. Kayserispor Türk futbolu için çok önemlidir. Kendisine Kayserispor kariyerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic ise, “Takımı ve Türkiye Ligi’ni takip ediyorum. Geçmişte burada oynadım. İki senedir de bu takımı takip ediyorum. Çok sıkı bir şekilde çalışacağız. Bulunduğumuz yerden daha yukarı çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız. Umut ediyorum ki burada hep beraber güzel zaman geçireceğiz. Başkanımıza ve sportif direktörümüze tekrar teşekkkür ediyorum. Sergej Jakirovic buraya gelmeden önce de konuştuk. Benim geçmişte burada oynadığımı biliyor. Ben de bu göreve gelmeden önce onunla konuştum. Ekibinin içinde birlikte çalıştığımız isimler vardı. O nedenle buraya gelmeden önce de konuştuk. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sizin de bildiğiniz üzere sakatlıklar nedeniyle bazı sorunlar var. Sakat olan oyuncularımızın aramıza katılmasını ve onları hazırlamayı umut ediyoruz. Takım halinde de çok sıkı bir şekilde çalışarak daha iyi performans göstermek istiyoruz” dedi. Açıklamaların ardından Başkan Nurettin Açıkalın ile Teknik Direktör Radomir Djalovic birlikte poz verdi. Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü daha sonra futbolcularla toplantıya katıldı.