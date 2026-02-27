Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: Arzuladığımız neticeyi almayı istiyoruz

Kayserispor, Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışma öncesi açıklama yapan sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktör Erling Moe, “Üç gün önce geldik. Geldiğimizden itibaren güzel çalışıyoruz. Burada gördüğümüz, hissettiğimiz güzel duygularla birlikte takımında buna iyi cevap vermesi. Dolayısıyla bu da bende iyi duygular oluşturuyor. Önümüzde pazar günü oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın da antrenmanımızı yapacağız. Ondan sonrasında Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi orada göstermek istiyoruz. Bu maç için özellikle oyuncularımın kalpten oynamalarını ve bu forma için mücadele etmelerini, terletmelerini ve ellerinden gelen mücadeleyi göstermesini istiyorum. Bunu yaparken bireysel olarak değil, takım halinde yapmamız çok önemli. Takımımdan da bu duyguyu sahaya yansıtmasını, birliktelikle mücadele etmesini ve sonucunda da arzuladığımız neticeyi almayı istiyoruz. Tabi ki kolay değil, kolay olmayacaktır. Gençlerbirliği zor bir rakip ama bu takım birlikteliğini ortaya koyarak ve mücadelemizi de sahaya koyarak savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Yeni transferlerle ilgili soruya Moe, “Oyuncularla ilgili şimdi bir şey diyemem. Daha fazla gözlemleyeceğiz” diye yanıtladı.