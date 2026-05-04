Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: Başaracağımıza inanıyorum

Süper Lig’in 32’nci haftasında Kayserispor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “İlk yarıyla ilgili tek kelime şunu söyleyebilirim, berbattık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha öncede konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans yaratamadık. İkinci yarı biraz da bu durumun bizde yarattığı baskı ile daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu rakip sahada kullanmaya başladık. Şan yarattık ama şansları değerlendirme konusunda yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle bu son iki maçlık tam bir savaşa dönecek, bu dönemlerde daha çok gol ve skor üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.