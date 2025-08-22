  • Haberler
Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol ile 4 futbolcu taraftarla buluştu

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile futbolcular Opoku, Mendes, Dorukhan ve Burak taraftarla bir araya geldi.

Teknik Direktörü Markus Gisdol ile yeni transferler Aaron Opoku, Joao Mendes, Dorukhan Toköz ve  Burak Kapacak Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Kayserispor Store önünde yapılan etkinlikle taraftarla buluştu. Etkinliğe Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen, Store Sorumlusu Sami Delikan katıldı. 
Taraftarlar futbolcuları tezahüratlerle karşıladı. Kayserispor Teknik Direktörü ile Markus Gisdol ile futbolcular imza dağıtarak fotoğraf çekindi.

Haber Merkezi

