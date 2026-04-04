Kayserispor Teknik Direktörü Moe: Büyük hayal kırıklığı içindeyim

(RHA)- Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, 2-0 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Korkak gibi oynadık. Büyük hayal kırıklığı içindeyim” dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “Deplasmanda yüzde 63-64 topla oynamanın bir şey ifade etmediğini gördük. Yeterince şans üretemedik. Korkak gibi oynadık. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Bugün geldiğimden beri en efektif olmayan maçı oynadık. Önemli maçlarımız var, tekrar ayağa kalkmamız lazım. Olumlu tek şey deplasmana gelen taraftarımızdı. Onlar için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.